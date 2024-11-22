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Dünya

UAEA Yönetim Kurulu’nda İran karşıtı karar kabul edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’na ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan İran karşıtı karar tasarısı yapılan oylamayla kabul edildi.

Aşkın Kıyağan  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
UAEA Yönetim Kurulu’nda İran karşıtı karar kabul edildi

Burgenland

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Yönetim Kurulu’nda geç saatlerde yapılan oylamaya ilişkin sosyal medya hesabı X’ten açıklamada bulundu.

Ulyanov, İran karşıtı karar tasarısının 19 evet, 12 çekimser ve 3 hayır oyuyla Yönetim Kurulu’ndan geçtiğini kaydetti.

Karar tasarısının ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulduğunu belirten Ulyanov, Rusya, Çin ve Burkina Faso’nun tasarıya karşı oy kullandığını ifade etti.

Nükleer Silahları Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında İran ve Ajans arasında imzalanan Güvence Denetimi Anlaşması'na yönelik Tahran yönetiminin taahhütlerini yerine getirmesi istenen kararda, bu ülkede Ajansa bildirilmeyen iki yerde tespit edilen antropojenik kökenli uranyum parçacıklarına ilişkin teknik olarak güvenilir açıklamalar yapılmasının önemi vurgulandı.

Karar metninde, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl nitelikte olduğuna dair güvence sağlamak amacıyla uygulanan Güvence Denetimi Anlaşması doğrultusunda Ajansın halihazırda süren çalışmalarının güçlü şekilde desteklendiğinin altı çizildi.

İran’ın daha önce kabul edilen kararlarda belirtilen hususları yerine getirmediği kaydedilen metninde, Güvence Denetimi Anlaşması’nda belirtilen hususlara uyulmamasının, Ajansın özellikle 2019’dan bu yana bu ülkede bulunan nükleer malzemenin nükleer silahlara veya diğer nükleer patlayıcı cihazlara yönlendirilmediğini doğrulama yeteneğinde ciddi sorunlar yaşanmasına yol açtığı ifade edildi.

Karar metninde özellikle İran’da Ajansa bildirilmeyen iki noktada tespit edilen nükleer malzeme üzerinde durulurken, söz konusu malzemenin öncesi ve sonrasına ilişkin durumun aydınlığa kavuşturulması için gerekli bütün adımların atılması istendi.

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