Beşiktaş'ın 206. yabancı futbolcusu, İtalyan oyuncu Fabio Miretti oldu
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu.
Metin Arslancan
29 Ağustos 2026•Güncelleme: 29 Ağustos 2026
İSTANBUL
Beşiktaş, daha önce 58 farklı ülkeden 205 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Juventus'un açıklamasına göre Miretti'yi 2 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna kattı. Beşiktaş, oyuncu için satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise İtalyan ekibine 3 taksitle 13 milyon avro ödeyecek.
Juventus'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibindeki 3 sezonunda 106 maçta forma giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş tarihindeki 5. İtalyan
Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki İtalyan futbolcu sayısı 5'e çıktı.
Beşiktaş'ta daha önce İtalyan oyuncular Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile ve Cher Ndour, siyah-beyazlı formayı terletmişti.
Transferi resmileşen Miretti, Beşiktaş formasını giyecek 5. İtalyan futbolcu olacak.
Geçen sezonki performansı
Fabio Miretti, geçen sezonu altyapısından çıktığı Juventus'ta tamamladı.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşmada görev yaptı.
Genç futbolcu, takımına söz konusu süreçte 1 gollük katkı verdi.
Kariyeri
Fabio Miretti, 3 Ağustos 2003'te İtalya'nın Pinerolo kentinde dünyaya gözlerini açtı.
İtalyan merkez orta saha oyuncusu, futbola henüz çocuk yaşta Auxilium Saluzzo (2007-2008) ve Cuneo 1905 (2008-2011) altyapılarında başladı. O dönem Cuneo 1905'te kendinden bir yaş büyük oyuncularla antrenmanlarını sürdüren Miretti, 2011 yılında Juventus altyapısına geçiş yaptı.
Genç oyuncu, söz konusu dönem aynı kentin takımları Juventus ve Torino'nun altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdü. Miretti, ulaşım konusunda siyah-beyazlıların kendisine servis imkanı sunmasıyla Juventus altyapısını seçti.
Alt yaş gruplarında geçirdiği yılların ardından 10 Eylül 2021'de o dönemki Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri tarafından ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı. Ligde 3. haftadaki Napoli maçının yedek kulübesinde hazır bulundu ancak süre alamadı.
Miretti, Juventus'ta A takımındaki ilk maçına ise 8 Aralık 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Malmö karşısında çıktı. İtalyan oyuncu, maçın 90. dakikasında Rodrigo Bentancur'un yerine oyuna dahil olarak Juventus formasıyla ilk kez sahada yer aldı.
Fabio Miretti, bu tarihten itibaren 3 sezonu Juventus'ta, 1 sezonu da kiralık olarak Genoa'da geçirdi.
İtalyan futbolcu, Juventus'ta 106 maçta 3 gol kaydederken, geçici olarak forma giydiği Genoa'da ise 2024-2025 sezonunda 26 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezona başlayan Beşiktaş, uzun süre takip ettiği Miretti'yi sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.
Miretti, Beşiktaş'ın bir diğer transferi Dusan Vlahovic'le de Juventus'un ardından İstanbul'da yeniden siyah-beyazlı renklerin çatısı altında buluştu.
Miretti, milli formayı 1 kez giydi
Yeni transfer Fabio Miretti, İtalya Milli Takımı formasını daha önce 1 kez terletti.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasım 2022'de o dönemki teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde ilk kez Avusturya'ya karşı İtalya formasını giydi.
Alt yaş gruplarında milli formayı birçok kez giyen Miretti, A takımda tek maçta görev yaptı.
Bu sezonki 9. transfer
Fabio Miretti, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu.
Siyah-beyazlılar, bugüne kadar Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Ernest Poku ve Fabio Miretti'ye imza attırdı.
Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları
Siyah-beyazlıların 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke
Sayı
Futbolcular
Brezilya
24
Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya
14
Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel
Portekiz
13
Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya
10
Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya
8
Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere
8
Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham