Bu yılın 7 ayında 4 bin 732 yaralı hayvan tedavi edilerek doğaya salındı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın 7 ayında 4 bin 732 hayvanın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin şefkatli ellerinde şifa bularak doğaya salındığını bildirdi.