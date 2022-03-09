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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

UAEA, Çernobil Nükleer Santrali'deki personelin çalışma koşullarından endişeli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nin Rusların kontrolüne geçtiği yaklaşık iki haftadan beri, buradaki personelin çalışma şartlarının kötüleştiğine dikkati çekti.

Aşkın Kıyağan   | 09.03.2022
UAEA, Çernobil Nükleer Santrali'deki personelin çalışma koşullarından endişeli

Viyana

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki nükleer tesislere yönelik gelişmeler hakkında Başkan Grossi’nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, yaklaşık iki hafta önce Rus askerlerinin kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nde çalışan 210 görevlinin aralıksız, vardiya değişimi yapmadan çalıştırıldıkları bilgisinin Ukraynalı muhataplarından edindiğini aktardı.

Söz konusu personelin yaklaşık 13 gündür bu tesiste aralıksız çalıştırıldığına dikkati çeken Grossi, çalışanların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ilaç edinmekte zorluk çekildiğini dile getirdi.

 "Santraldaki görevli personelin durumu kötüleşiyor"

Grossi, buradaki personelin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini kaydederek, Ukraynalı muhataplarının burada yaşanan sorunun çözümü ve çalışanların belirli aralıklarla dönüşümlü çalışmalarına olanak sağlanması için uluslararası kamuoyunun desteğinin sağlanması çağrısında bulunulmasını talep ettiğini söyledi.

"Çernobil nükleer santralindeki personelin karşılaştığı zor ve stresli durum ve bunun nükleer güvenlik için olası riskleri konusunda derin endişe duyuyorum." diyen Grossi, personelin güvenli bir şekilde vardiya değişikliği yapmasının kolaylaştırılması için Rus tarafına çağrıda bulundu.

Grossi, söz konusu santralde doğrulama ve güvenlik açısından kullanılan kamera sistemlerinin kayıp olduğunu, Ajans tarafından kameraların bulunmasına yönelik araştırma başlatıldığını ifade etti.

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