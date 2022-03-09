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Dünya

Bosna Hersek’ten Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünün değerlendirilmesi talebi

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsiç, Avrupa Birliği liderlerine Bosna Hersek’in adaylık statüsünün değerlendirilmesi için resmi talep gönderdi.

Zehra Adılovıc   | 09.03.2022
Bosna Hersek’ten Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünün değerlendirilmesi talebi

Saraybosna

Komsiç, Avrupa Birliği'ne aday statüsü almasının Bosna Hersek’in güvenliğini ve egemenliğini güçlendireceğine dikkat çekerek, uygulamada herhangi bir özel prosedür ifade etmemekle birlikte, jeopolitik eğilimler göz önüne alındığında tam üyeliğe giden süreci hızlandırmak için uygun bir yol olduğunu ifade etti.

Komsiç, mektubu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'ye gönderdi.

Komsiç, mektupta, Rusya’nın askeri potansiyelini kullanarak Ukrayna’yı işgal etmeye çalıştığı bu günlerde, Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın bir parçası olduğuna dair açık bir işaret görmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, “Avrupa'daki tüm siyasi ve güvenlik durumları göz önünde bulundurarak sizden Bosna Hersek'e Avrupa Birliği kurumları içinde aday statüsü verilmesi olasılığını değerlendirmenizi istiyorum.” diye yazdı.


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