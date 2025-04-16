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Dünya

UAEA Başkanı Grossi'ye göre, İran nükleer silah elde etmeye çok uzak değil

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer silah elde etmeye çok uzak olmadığını belirtti.

Esra Taşkın  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
UAEA Başkanı Grossi'ye göre, İran nükleer silah elde etmeye çok uzak değil

Paris

Grossi, Le Monde gazetesine verdiği röportajda, İran'ın nükleer silah faaliyetlerini değerlendirdi.

Bugün İran'a ziyaret gerçekleştirecek olan Grossi, birçok bomba üretmek için yeterli malzemesi bulunan İran'ın henüz nükleer silaha sahip olmadığını kaydetti.

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Grossi, Tahran hükümetinin nükleer silahı elde etme ihtimaline değinerek, "Bu yapboz gibi, ellerinde parçalar var ve bir gün tamamını birleştirebilirler. Bunu başarmak için katedilmesi gereken bir yol var. Ancak buna çok uzak değiller, bunu kabul etmek gerekiyor. Son 4 yılda, İran'ın bu alanda kayda değer bir hızlanma gösterdiğini gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.

İran ve ABD arasında, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili Umman'da başlatılan diyalog sürecine UAEA'nın da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Grossi, "Olası bir anlaşmayla ilgili görüşümüzü bildirmemiz gerekeceğini biliyorlar çünkü kontrol etmek bize düşecek." ifadesini kullandı.

Rafael Mariano Grossi, ABD'nin, 2015'te imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmayı beğenmediğini ve bu sefer daha basit bir anlaşmaya varmak istediğini savundu.

Grossi, olası yeni bir anlaşmayla İran'ın nükleer konusundaki bazı faaliyetlerinin doğrudan yasaklanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bunun karşılığında olası anlaşmayla İran'a yaptırımların kaldırılması veya bu ülkeye yönelik yatırımı teşvik edecek adımların atılmasının öngörüldüğünü anlatan Grossi, 2015'te Fransa, İngiltere, Almanya, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu KOEP'i imzalayan grubun bugün çok kutuplaşmış olduğunu ve planın artık işe yaramadığını belirtti.

Grossi, uluslararası gelişmelerin farklı aktörlerin rollerini ve İran'ın nükleer faaliyet sürecine etki etme kapasitelerini değiştirdiğini belirterek, "Nihai hedef, barışın sağlanması, savaşın önlenmesi ve İran'da nükleer silahın ortaya çıkmasının engellenmesidir." ifadesini kullandı.

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya (5+1) ülkeleri arasında 2015’te imzalanan KOEP, yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlenmesini ve denetim altına alınmasını öngörüyordu.

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