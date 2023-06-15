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Dünya

UAEA Başkanı Grossi Zaporijya Santrali’nde inceleme yaptı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi 6 Haziran’da Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın patlatılmasından sonrasında Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulundu.

Ali Cura  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
UAEA Başkanı Grossi Zaporijya Santrali’nde inceleme yaptı

Moskova

Grossi, beraberindeki heyet ile santralde yaptığı incelemelerden sonra Rus gazetecilere açıklama yaptı. Çatışmalar sona erdikten sonra santralin tam kapasite çalışabileceğine dikkati çeken Grossi, buna ancak santralin yöneticilerinin karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Santral yöneticileriyle görüşme yaptığını aktaran Grossi, “Müfettişler burada kalmaya devam edecek. Durum değerlendirme çalışmaları devam edecek.” dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğini sağlamak için yazılı bir anlaşmanın, taraflar arasında barış sağlanamadığı için şimdilik imkansız olduğunu belirten Grossi, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde formüle edilmiş bir siyasi anlaşmamız var. Yazılı bir anlaşmaya varmak bu aşamada gerçekçi olmaz, çünkü bildiğimiz gibi taraflar arasında herhangi bir barış veya ateşkes müzakeresi yok." ifadelerini kullandı.

Grossi, UAEA'nın askeri polis olmadığını vurgulayarak, ajansın ancak istasyondaki müfettişlerin varlığı sayesinde tüm ihlalleri kaydedebileceğini ve uluslararası toplumu bu konuda bilgilendirebileceğini aktardı.

Önerilerinin BMGK tarafından desteklendiğini kaydeden Grossi, görevinin tüm konsey üyelerinin dikkatini çekmek ve dünya kamuoyunun tehlikeyi bilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Rosatom: Grossi santralin güvenliğinden emin oldu

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, UAEA’nın Kahovka Barajı’nın yıkılmasının sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Barajın yıkılması nedeniyle su seviyesinin düştüğü Dinyeper nehrindeki su rezervini kullanan Zaporijya Nükleer Santrali'nde püskürtme ve soğutma havuzları ile birlikte takviye ve atık kanallarında Grossi'nin inceleme yaptığını kaydeden Likhachev, “(Grossi) Ukrayna’nın saldırısı şartlarında bile personelin Zaporijya Nükleer Santrali'nin tam güvenliğini sağladığına emin oldu.” şeklinde konuştu.

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