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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron, Rus güçlerinin Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nden çekilmesi çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus askerlerinin Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nden çekilmesi çağrısında bulundu.

Alaattin Doğru   | 16.08.2022
Macron, Rus güçlerinin Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nden çekilmesi çağrısı yaptı

Ankara

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Macron’un santralin etrafındaki durumla ilgili olarak endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, kendisinin santralin güvenliği için Rus askerlerinin çekilmesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Macron’un Zelenskiy ile "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü'nün mümkün olan sürede alana bir misyonun gönderilmesi" önerisine ilişkin şartları ele aldığı aktarıldı.

"İki lider ayrıca küresel gıda güvenliği için ehemmiyet taşıyan Ukrayna tahılı ihracatını görüştü." denilen açıklamada, Macron ve Zelenskiy’nin tahılın transferine ilişkin anlaşma ile Birleşmiş Milletler tarafından kiralanan bir gemiyle tahılın ihtiyaç halindeki Afrika'ya gönderilmesini memnuniyetle karşıladıklarına dikkat çekildi.

Açıklamada, Fransa’nın Ukrayna tahılının kara ve nehir yoluyla ihracının mümkün olmasına yönelik çabaları desteklediğine işaret edilerek temmuz ayında bu yolla 2,8 milyon ton tahıl ihracatı yapıldığı ve bunun artarak devam ettiği anımsatıldı.

Öte yandan Fransız basını görüşmenin 1 saat 20 dakika sürdüğünü aktararak Macron ve Zelenskiy’nin son olarak 1 Ağustos’ta görüştüğünü yazdı.

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