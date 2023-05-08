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Dünya

Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor

New York

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.


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