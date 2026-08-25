Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak bir geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı bir çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu.

Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'nda geçici koridoru oluşturmaya yönelik aşamalı çerçeve önerisini görüşüyor Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak bir geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı bir çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki istişarelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, istişarelerde her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden başlatılmasına verdiği önem üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Busaidi ve Erakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nda savaştan kaynaklanan mevcut durum ve bunun trajik yansımaları ışığında, ilerlemek için pratik ve uygulanabilir bir temel sağlayabilecek aşamalı bir çerçeveyi ele aldıkları kaydedildi.

Önerilen çerçevenin, Hürmüz Boğazı boyunca ortak bir geçici seyir koridorunun kurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik ortak bir projenin uygulanmasına yönelik bir anlaşmayı içerdiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İki taraf arasında@ki teknik müzakereler, kalıcı bir seyir koridoru ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetiminin yanı sıra bilgi paylaşımı, trafik yönetimi ve ilgili seyir ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla devam edecek."

Bu bağlamda her iki tarafın da Basra Körfezi sularına kıyısı olan bölge ülkeleriyle ortak görüşmeler yapılmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, uygulanabilir uluslararası hukukun desteklenmesi ve kıyı devletlerinin egemenlik haklarına saygı duyulmasının gerekliliğine işaret edildi.