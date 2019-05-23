Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.86
Dolar
6.14
BIST 100
84,406.73
Altın
1,274.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2019

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde UNRWA'ya destek gecesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNWRA) destek amacıyla düzenlenen iftara ev sahipliği yaptı.

Hakan Çopur   | 23.05.2019
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde UNRWA'ya destek gecesi

Washington

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin rezidansında düzenlenen iftar organizasyonu, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Washington Temsilciliği ve UNRWA’yı desteklemek üzere ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan UNRWA USA’in iş birliğinde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen davete Washington’daki UNRWA yetkilileri, UNRWA USA Yönetim Kurulu üyeleri ve UNRWA’nın önde gelen destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir topluluk katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran'dan Filistin'e destek açıklaması

ABD’ye bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da iftara katılarak katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin Filistin’e, Filistinli mültecilere ve UNRWA’ya desteğini bir kez daha dile getiren Kıran, bu desteğin süreceğine işaret etti.

Bu tür organizasyonların önemine dikkati çeken Kıran, Türkiye'nin Filistin konusundaki çabalarını uluslararası kamuoyu nezdinde de sürdüreceğini dile getirdi.

Daha sonra UNRWA Washington Temsilciliği Direktörü Elizabeth Campbell ve UNRWA USA İcra Direktörü Abby Smardon da birer konuşma yaparak çalışmalarını anlattılar.

Türkiye, UNRWA Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığını 1 Temmuz 2018 tarihinde bir yıllığına üstlenmişti.

27 üyesi bulunan Danışma Komisyonu, UNRWA Genel Komiserine yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere çalışmalarda bulunuyor.

UNRWA 1.7 milyon mülteciye gıda ve nakdi yardımda bulunuyor

Filistinli mültecilerin korunması ve hayat koşullarının iyileştirilmesi amacıyla BM Genel Kurulu kararıyla kurulan UNRWA, halihazırda 700 okulda 530 binden fazla öğrenciye eğitim sağlıyor, yılda 3.5 milyon kişiye sağlık hizmeti veriyor, 1.7 milyon mülteciye gıda ve nakdi yardımda bulunuyor, ayrıca 60’a yakın mülteci kampında altyapı desteği veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor

Benzer haberler

İHH'den Bangladeş'te ramazan yardımı

İHH'den Bangladeş'te ramazan yardımı

İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar

YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

THY Ürdün'de iftar verdi

THY Ürdün'de iftar verdi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz
'İftardan sonra peş peşe sigara içmeyin'

'İftardan sonra peş peşe sigara içmeyin'