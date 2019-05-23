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Dünya

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

İlkay Güder   | 23.05.2019
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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