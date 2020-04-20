Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi
TİKA, Kovid-19 salgınına karşı kullanılmak üzere Kolombiya'ya yaptığı tıbbi ekipman yardımı bu ülke makamlarına teslim edildi.
Buenos Aires
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere Kolombiya'ya yaptığı tıbbi ekipman yardımı bu ülke makamlarına teslim edildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki hastaneye çevrilen fuar alanında Kolombiya Devlet Başkanlığı İşbirliği Ajansının (APC) düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, TİKA Bogota Program Koordinatörü Mehmed Sülkü ve Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez katıldı.
Büyükelçi Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanlarda Türkiye’nin dost elini Kolombiya halkına uzatmasının sembolüdür bu yardım. Bağışımızla hastane yataklarında tedavi gören herkesin iyileşmesini diliyoruz." dedi.
Bogota Belediye Başkanı Lopez, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye hükümeti ve büyükelçiliğine çok müteşekkiriz, burası için en çok yatak bağışlayanlar onlar oldu." ifadesini kullandı.
Etkinlikte, salgınla mücadelede kullanılması amacıyla gıda paketlerinin yanı sıra 250 hastane yatağı ve tıbbi malzeme teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.