Euro
9.02
Dolar
7.43
BIST 100
1,540.21
Altın
1,856.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan üç kişi Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.

Davut Çolak   | 26.01.2021
Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı Fotoğraf: Davut Çolak/AA

Kopenhag

Danimarka'da, devlet yayıncısı DR’nin internet sitesinde yer alan habere göre, Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan 30, 32 ve 34 yaşlarındaki zanlılar, "devlet büyüklerine karşı suç işleme" suçlamasıyla yargılanacak.

Zanlılar, Başbakan'a karşı ciddi tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 19 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

Ülkede son haftalarda düzenlenen Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler şiddetli geçiyor. 9 Ocak’ta Kopenhag ve Aalborg’daki gösterilerde 23 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Ocak’taki gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’i temsil eden ve sokak lambası direğine asılan bir maketin boynuna, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine vizonların itlaf edilmesine atıfta bulunularak "o da itlaf edilmeli ve edilecek" yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da tespit edilen hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın
Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 72 milyonu geçti

Benzer haberler

Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan 128 bin kişiden yalnızca 20'sine virüs bulaştı

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarda olaylar çıktı

Biden ülke içinde Amerikan ürünlerinin satın alınmasına öncelik verilmesi için kararname imzaladı

Biden ülke içinde Amerikan ürünlerinin satın alınmasına öncelik verilmesi için kararname imzaladı
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar