'Türkiye-Pakistan dostluğu Himalayalar'dan daha yüksek'
Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi Başkanı Hanan Ali Abbasi, "Gururla söyleyebilirim ki Türkiye-Pakistan dostluğu okyanuslardan daha derin, Himalayalar'dan daha yüksek, demirden daha güçlüdür" dedi.
Ankara
Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) Başkanı Hanan Ali Abbasi, Türkiye'nin Pakistanlıların gönlünde özel bir yerinin olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzdan beri Türkiye'nin hikayelerini dinliyor ve filmlerini izliyoruz. Gururla söyleyebilirim ki Türkiye-Pakistan dostluğu okyanuslardan daha derin, Himalayalar'dan daha yüksek, demirden daha güçlüdür." dedi.
Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği program kapsamında 14-19 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye bir heyetle gelen Abbasi, NYA'nın çalışma alanları ve hedefleri, heyetin Türkiye ziyareti ve Türkiye ile Pakistan ilişkileri konusunda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Ziyaret kapsamında birçok devlet kurumuna gittiklerini aktaran Abbasi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Anayasa Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Anadolu Ajansı (AA), İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu ile Üsküdar, Abdullah Gül ve Ankara üniversitelerini ziyaret ettik." şeklinde konuştu.
Abbasi, Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük keyif aldığını vurgulayarak, "Türk kardeşlerimizle çok gurur duyuyoruz. Bu ziyaretle Pakistan ile Türk gençliği arasındaki ortak iş birliği alanlarını ve yapılacak faaliyetleri belirledik." dedi.
NYA ile Üsküdar Üniversitesi arasında eğitim değişim programı için bir mutabakat zaptı imzaladıklarını dile getiren Abbasi, "Bu anlaşma, Türkiye ile Pakistan arasında öğrenci değişim programlarını güçlendirmek için bir kilometre taşıdır." ifadelerini kullandı.
NYA'nın, Pakistan hükümetinin 1984'te lisans verdiği ilk gençlik kuruluşu olduğuna işaret eden Abbasi, konseyin Pakistan'ın farklı bölgelerinden alanlarında başarılı, genç ve meslek sahibi kişiler ile öğrencilerden oluştuğunu ifade etti.
NYA'nın 40 binden fazla gönüllüsünün olduğunu belirten Abbasi, "Aslında yapmaya çalıştığımız şey, toplumun farklı kesimlerinden gelen nitelikli gençleri keşfetmek ve onları Pakistan'ın gelecekteki liderleri olarak yetiştirmek. Bu bağlamda, Pakistan'ın en büyük gençlik platformu olarak üyelerimize her türlü eğitim desteğini sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Abbasi, sembolik olarak Pakistan Ulusal Meclisi ile benzer oturumlar düzenlediklerini söyleyerek, "Bu yolla gençlere eğitim vermeye çalışıyoruz. Böylece gençler hem ülkenin yasama sürecini öğrenecekler hem de hitabet ve öz güven konusundaki problemlerini aşacaklar. Ayrıca, diplomasi, demokrasi, insan hakları ve modern dünyanın diğer tüm temel ihtiyaçlarını öğreniyorlar." diye konuştu.
"Türkiye-Pakistan dostluğu Himalayalar'dan daha yüksek"
Türkiye'nin tüm Pakistanlıların gönlünde özel bir yerinin olduğunu anlatan Abbasi, "Çocukluğumuzdan beri Türkiye'nin hikayelerini ve filmlerini dinliyoruz. Gururla söyleyebilirim ki Türkiye-Pakistan dostluğu okyanuslardan daha derin, Himalayalar'dan daha yüksek, demirden daha güçlüdür." dedi.
Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ruhunun sadece eski nesilde değil gençler arasında da oldukça güçlü olduğunu belirten Abbasi, "Türkiye, Pakistanlı gençlerin kalplerinde ve zihinlerinde yaşıyor." ifadesini kullandı.
Abbasi, Türkiye'nin tüm İslam coğrafyası için üretken ve öğretici bir model olduğuna değinerek, "Modern bilim, teknoloji ve eğitim konusunda oldukça başarılı olan Türkiye ve Pakistan Müslüman ümmetin liderleridir. Bu nedenle omuzlarındaki yük oldukça ağır." şeklinde konuştu.
Bunun yanında AA'nın uluslararası medyada yükselen bir marka olduğuna değinen Abbasi, "Özellikle Anadolu Ajansıyla çok gurur duyuyoruz çünkü modern iletişim araçlarını ciddi şekilde kullanıyor ve yenilikleri yakından takip ediyor. Umarım Anadolu Ajansı çok yakında Müslüman dünyasının sesi olur." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.