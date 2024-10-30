Dolar
34.29
Euro
37.13
Altın
2,784.09
ETH/USDT
2,665.90
BTC/USDT
72,267.00
BIST 100
8,974.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "The Lies of Israel" lansmanı ve panelinde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da ‘’UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması’’ programında konuşuyor
logo
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Washington'da resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington'da resepsiyon düzenlendi.

Hakan Çopur  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Washington'da resepsiyonla kutlandı

Washington

 Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı ile ilgili video mesajı izlendi.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Önal, Cumhuriyet'in kuruluşunda Türk halkının fedakarlığına vurgu yaptı ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Büyükelçi Önal, "Cumhuriyet'le birlikte sadece bağımsızlığımız için ortaya koyduğumuz milli mücadeleyi sonuçlandırmadık, aynı zamanda bugünkü kimliğimizin temel unsurlarını da belirleyen ülkemizin ve sistemimizin düşünsel ve kurumsal altyapısını da kurduk." dedi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri yad eden Önal, 101. yılında Cumhuriyet'in çok daha güçlü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada barış için mücadele ettiğini ve güçlü şekilde dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Büyükelçi Önal, ABD ile ilişkilerde de kurumsal ve stratejik bakışla adım atmayı öncelediklerini ifade etti.

ABD'de 5 Kasım'da başkanlık seçimlerinin yapılacağına işaret eden Önal, hangi yönetim gelirse gelsin Türkiye'nin bu yönetimle çalışma kararlılığına sahip olduğunu kaydetti.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı resepsiyonda katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Dikmece'deki deprem konutlarından 3 bin 830’unun inşaatı tamamlandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Dikmece'deki deprem konutlarından 3 bin 830’unun inşaatı tamamlandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Esenyurt Belediye Başkanı Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Washington'da resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Washington'da resepsiyonla kutlandı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'e silah ambargosu istenen "Ortak Mektup" girişimini duyurdu

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'e silah ambargosu istenen "Ortak Mektup" girişimini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet