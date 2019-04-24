Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.87
BIST 100
96,406.57
Altın
1,271.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Rusya’da

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği Vladivostok şehrine geldi.

Ali Cura   | 24.04.2019
Kuzey Kore lideri Kim Rusya’da

Moskova

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’ya geldi.

Kim, zırhlı bir tren ile Kuzey Kore’den Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Vladivostok şehrinde karşılandı.

Vladivostok tren istasyonunda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ve Vali Oleg Kojemyako’nun da bulunduğu heyet tarafından karşılanan Kim için askeri tören düzenlendi.

Kim, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, ziyaretin faydalı ve başarılı olmasını umduğunu belirterek, “Devlet Başkanı Putin ile görüşme esnasında Kore Yarımadası'ndaki problemleri ve ikili ilişkileri tartışacağız.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim’in Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret 'ilk' olma özelliği taşıyor.

Kim, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok şehrinde bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi

Benzer haberler

'Savaş bölgelerinde cinsel şiddetle mücadele' tasarısı BMGK'de kabul edildi

'Savaş bölgelerinde cinsel şiddetle mücadele' tasarısı BMGK'de kabul edildi

Rusya'dan ABD'nin İran kararına tepki

'2012'den bu yana 80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı'

Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecek

Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecek
'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'

'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'
Lavrov İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye meselesini görüştü

Lavrov İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye meselesini görüştü