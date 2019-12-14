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Dünya

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul açtı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 14.12.2019
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan'ın başkentine ilkokul açtı

Kabil

Afganistan'ın başkenti Kabil'de açılan okulun açılış törenine Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV)  Başkanı Birol Akgün, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Atasay Erongun, Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV mütevelli heyeti üyeleri Selim Cerrah, Cahit Bağcı ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özdil, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Yetkililer, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eğitime açılan okul binasında incelemelerde bulundu.

Modern bir şekilde inşa edilen ilkokulda birinci sınıftan altıncı sınıfına kadar 288 öğrenci eğitim görecek. Türk ve Afgan öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştunca dilleri öğretilecek.

Okulda, kütüphane, kimya laboratuvarı, bilgisayar sınıfı, müzik sınıfı, tasarım-beceri atölyesi, revir ve rehberlik servisi ile sportif faaliyetlere uygun mekanlar da yer alıyor.



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