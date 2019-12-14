Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumu'na katılıyor
logo
Dünya

Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara 'gözü gibi' bakıyor

Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besliyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Said İbicioğlu   | 14.12.2019
Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara 'gözü gibi' bakıyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara "gözü gibi" bakıyor

Filistinli iş adamı Aladdin el-Arac, yaşamını 11 yıl önce Mısırlı tüccarlardan aldığı ve sayıları zaman içinde 17'ya ulaşan ceylanlara adadı. Gazze'nin güneyindeki evinin büyük bir bölümünü ceylanlara ayıran Arac, bakımı zor ve pahalı olmasına rağmen hayvanlara doğal ortamlarına yakın bir alan sağlamaya çalışıyor. Ceylanların ürkek ve narin hayvanlar olduklarını ifade eden Arac, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında meydana gelen patlama sesleri sonucu bazı ceylanların telef olduğunu belirtti. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.

Gazze'nin güneyindeki ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besleyen Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac, bu ceylanlardan 16'sının Rim türü birisinin ise Avrupa'da yaşayan bir ceylan türü olduğunu söyledi.

Ceylanlar İsrail'in attığı bombaların sesinden korkarak ölüyor

Doğada güzellikleri ve zariflikleri ile ün salmış, Arap edebiyatında üzerine şiirler yazılmış ceylanlara doğal yaşam alanlarına yakın bir atmosfer sağlamak için çaba sarf ettiğini belirten A'rac, ilk defa 2008 yılında Mısır'dan getirilen ceylanları satın aldığını ve hobi olarak beslemeye başladığını ifade etti.

İlk aldığı ceylanların çoğunun nakil sırasında yaralandıkları ya da ortama uyum sağlayamadıkları için öldüğünü aktaran A'rac, "Ceylanlar çok hassastır. Herhangi bir darbe ya da bir korku yüzünden ölebilirler. Ayrıca tıbbi destek sağlanması da zordur." diye konuştu.

A'rac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında birçok ceylanın öldüğüne dikkati çekerek "İsrail'in attığı bombaların sesleri de bu hayvanları öldürmeye yetiyor." dedi

Tüm ceylanlar Gazze'de doğdu

Sahip olduğu ceylanların hepsinin doğal üreme süreçleri ile Gazze'de dünyaya geldiğine dikkati çeken A'rac, "Daha önce aldıklarımdan hiç birisi şu an burada değil. Bazıları savaş sebebiyle öldü. Bazılarını arkadaşlarım ya da hayvanat bahçeleri aldı." diye konuştu.

A'rac, ceylanların senede iki defa birer yavru verdiğini ve 5 ila 6 ay arasında bir gebelik süreci olduğunu aktardı.

Ceylanların çok hızlı koşabilen hayvanlar olduğunu ve hızlarının saatte 65 kilometreye kadar çıktığını ifade eden A'rac, "Ceylanların sağlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Yakalanmaları zor olduğu için kabız olsalar dahi ölebilirler." şeklinde konuştu.

Gazze'deki ekonomik durum

Gazze'deki insanların alım gücünün düşük olması göz önüne alındığında ceylanların ticaretinin yapılarak maddi gelir elde etmenin zor olduğunu söyleyen A'rac, ceylan etinin kilosunun 200 dolar civarında olduğunu ve Gazze'deki ekonomik şartlarda asla alıcı bulmayacağını vurguladı.

A'rac, İsrail saldırılarında yaralanan ya da ölmek üzere olan bazı ceylanları, iyileşemeyeceğini anladıktan sonra etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ve hayvanların daha fazla acı çekmesini engellemek için kesmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze'de İsrail'in ablukası sebebiyle kötüleşen ekonomik durumdan dolayı iki hayvanat bahçesi kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara 'gözü gibi' bakıyor

Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara 'gözü gibi' bakıyor

İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

Gazzeli gençler, girişimleriyle down sendromluları topluma kazandırıyor

Gazze'nin karatecilerin hayali Filistin'i uluslararası müsabakalarda temsil

Gazze'nin karatecilerin hayali Filistin'i uluslararası müsabakalarda temsil
Filistin yönetimi Gazze'de Amerikan Sahra Hastanesi kurulmasına karşı çıkıyor

Filistin yönetimi Gazze'de Amerikan Sahra Hastanesi kurulmasına karşı çıkıyor
İsrail askerleri Gazze sınırında 27 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 27 Filistinliyi yaraladı