Euro
10.33
Dolar
8.65
BIST 100
1,402.35
Altın
1,786.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yangın söndürme helikopteri görevlendirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 23.06.2021
Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Lefkoşa

Başkent Lefkoşa'daki Sanayi Bölgesi'nde Orman Dairesinin bulunduğu alana konuşlandırılan helikopter, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alındı.

Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğünün KKTC'ye görevlendirdiği yangın söndürme helikopterinin, 2010'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele kapsamında imzalanan protokolün bir parçası olduğunu söyledi.

Yangınlara daha erken müdahale edilebilmesi bakımından helikopterin ülkede konuşlandırılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, ülke bütçesinin böyle bir helikopterin alınmasına veya ülkede korunup, konuşlandırılmasına uygun olmadığını, bu anlamda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'deki yetkililerin özveri ve desteğiyle helikopterin KKTC'ye gönderildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bu topraklar da Türk toprağıdır ve bu toprakların yeşil kalmasını, ekolojik dengenin korunmasını Türkiye'dekiler de en az bizim kadar önemsiyor. Bu anlamda bu yıl çıkılan ihalede kiraladıkları helikopterlerin bir tanesini burada konuşlandırmışlardır. KKTC coğrafyasının ekolojik dengesinin, ormanlarının, değerlerinin korunması anlamında büyük bir fedakarlıktır." diye konuştu.

"Helikopter ekibi, yangına en erken zamanda müdahale edecek"

Bakan Çavuşoğlu, çift pervaneli helikopterin bu sene ülkede olacağına, daha önceki helikopterlere göre kapasitesinin daha yüksek olduğuna dikkati çekerek "Umut ederim ki, hiç kullanmak zorunda kalmayız ama kullanmak zorunda kalırsak da buradadır. Herhangi bir yangın durumunda helikopter ekibi, yangına en erken zamanda müdahale edecek." ifadesini kullandı.

Helikopterin ülkeye konuşlandırılmasına emek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine teşekkür eden Çavuşoğlu, helikopter pilotu ve teknisyenlerden de bilgi aldı.

Kamov 32 çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin, 3,5 ton su atabilme özelliği bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor
Sanatçı Cem Yılmaz'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Almanya Başbakanı Merkel, halkı Kovid-19 salgınında tedbirli davranmayı sürdürmeye çağırdı: Salgın henüz bitmedi
Rusya'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı

Benzer haberler

Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Anayasa Mahkemesi geçen yıl 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı

AB liderleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu konuları görüşmek üzere toplanacak

YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı

Marmara'daki müsilaj için oluşturulan bilim kurulu başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi

Marmara'daki müsilaj için oluşturulan bilim kurulu başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi