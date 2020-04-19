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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 19.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İstanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. 

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. 

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı. 

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