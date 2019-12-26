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Dünya

Türkiye, Arnavutluk'taki depremzedelere yardıma devam ediyor

Arnavutluk'ta, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından, depremden etkilenen ailelere yardım dağıtıldı.

Fatjon Cuka,Seyyid Emin,Dzihat Aliju   | 26.12.2019
Türkiye, Arnavutluk'taki depremzedelere yardıma devam ediyor Fotoğraf: Olsı Shehu/AA

Tiran

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle özellikle depremden evleri hasar gören ve yaşamlarını çadırlarda sürdüren depremzedelere portatif yatak ve gıda paketleri başkent Tiran'ın Peza ilçesinde dağıtıldı. 

Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden bir ay geçmesine rağmen vatandaşlar için farklı yardımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bazı vatandaşların daha çok mağdur olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Yanılmaz, "Yine şunu gördük ki bu insanlara çadırlar verilmiş, gıdalar verilmiş ama maalesef çadırın içerisinde yerde yatıyor. Biz de bunu gördüğümüzden dolayı bu insanlara yatak getirdik. Hem gıda hem yatak. Daha rahat etsinler diye. Bunu Din Hizmetleri Müşavirliği olarak yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yardımlarımız devam edecek. Türk halkının desteğiyle gelen yardımları biz de gücümüzün yettiği nispetinde, ihtiyacı olan, muhtaç durumda olan insanlara ulaştırmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Yanılmaz, ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

İhtiyaç sahiplerine 40 portatif yatak ile yağ, un, şeker, tuz, fasulye, makarna ve diğer ürünlerden oluşan 100 gıda paketi dağıtıldı.

Depremin ilk gününden itibaren, Türkiye’den çeşitli kurum ve kuruluşlar depremzedelere yardım dağıtmaya ve farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Arnavutluk’ta 26 Kasım’da 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900’den fazla kişi yaralanmıştı.

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Türkiye, Arnavutluk'taki depremzedelere yardıma devam ediyor

Türkiye, Arnavutluk'taki depremzedelere yardıma devam ediyor