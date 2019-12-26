Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
113,653.00
Altın
1,510.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

BM Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 26.12.2019
Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

Kabil

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, BM'nin tüm tarafların barışa katılarak ateşkes yapmasını istediği vurgulandı.

Afganistan'da sivil kayıplardan dolayı endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, ülkede 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, barışın ülke için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için çatışmanın bir çözüm yolu olmadığı aktarılan açıklamada, ülkede kalıcı bir barışın tesisinin arzu edildiği belirtildi.

Tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğinin altının çizildiği açıklamada, BM'nin Afganistan'daki barış sürecini desteklediği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani

Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor

Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor
Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı

Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı