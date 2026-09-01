Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"(Putin ile görüşme)Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde." dedi.

Erdoğan, "Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız." diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde) İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor." dedi.

Putin, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri." diye konuştu.

Putin, "Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak." açıklamasını yaptı.