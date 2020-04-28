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Dünya, Koronavirüs

Türk Konseyi ülkeleri Kovid-19'la koordineli mücadele edecek

Türk Konseyi ülkeleri sağlık bakanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik kararlar aldı.

Ruslan Rehimov   | 28.04.2020
Türk Konseyi ülkeleri Kovid-19'la koordineli mücadele edecek Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

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KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) sağlık bakanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik kararlar aldı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, Kazakistan Sağlık Bakanı Eljan Birtanov, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Sabirjan Abdikarimov, Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov katıldı.

Gözlemci üye sıfatıyla Macaristan Sağlık Bakanı Zoltan Lorinczi ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bürosu Direktörü Hans Kluge de toplantıda yer aldı.

Katılımcıların kendi ülkelerindeki Kovid-19 durumu, sağlık altyapısı, teşhis ve tedavi yöntemleri ve karantina önlemleri gibi bilgiler sunduğu toplantıda, salgına karşı somut iş birliği konusunda mutabakat sağlandı.

Bakanlar, üye ülkelerin önde gelen bilim adamı, doktor ve ilgili kamu kuruluşlarının başkanlarının yer alacağı koordinasyon komitesi aracılığı ile bir iş birliği mekanizması oluşturulması üzerinde anlaştı.

Tıbbi ekipman ve ilaç üretimi ile karşılık yardımlaşma konusunda üye ülkeler arasında bir tedarik zinciri oluşturulmasına karar verilen toplantıda, sağlık bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürler seviyesinde kurulacak bir mekanizma ile Kovid-19'a karşı mücadelenin koordine edilmesi üzerinde de uzlaşı sağlandı.

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