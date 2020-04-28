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Türkiye, Koronavirüs

Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 hükümlü ve tutuklu hastaneye sevk edildi.

Melike Keskin   | 28.04.2020
Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi

Konya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 55 hükümlü ve tutuklu hastaneye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgınına karşı Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirtti. Cezaevine giriş ve çıkışların zorunluluk dışında sınırlandırıldığını hatırlatan Solmaz, "İlk kabullerde 14 gün kuralına hassasiyetle uyulmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla temasını kesmek amacıyla cezaevi personelimiz izole edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cezaevi personeliyle hükümlü ve tutukluların sağlığını koruma konusunda büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"Alınan tüm tedbirlere rağmen Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde filyasyon çalışması yapılmıştır. Bağlantılı koğuşlarda yapılan testlerde 55 hükümlü/tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevkleri gerçekleştirilen 55 kişinin genel sağlık durumları iyidir."

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