Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk Konseyi'nde 'ticaret ve sanayi odası' atılımı

Türk Konseyi ülkeleri arasında Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) kuruldu.

Aliia Raimbekova   | 17.05.2019
Türk Konseyi'nde 'ticaret ve sanayi odası' atılımı AA/Aliia Raimbekova

Nur Sultan

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) kurulmasını öngören tüzük imzalandı.

Türk Konseyi ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" iş birliğiyle Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde yapılan imza törenine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" Başkanı Ablay Mırzahmetov katıldı.

Törende Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu'nun yanı sıra Kazak ve Türk iş adamları hazır bulundu.

TTSO tüzüğü Hisarcıklıoğlu, Mırzahmetov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliyev ve Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev tarafından imzalandı.

Amreyev, törenin ardından yaptığı konuşmada, belgenin uzun zamandır hazırlandığını belirterek, TTSO'nun kurulmasının Türk konseyi üyesi ülkeleri arasında ticaretin artması için yeni kapılar açacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu da Nazarbayev'in 2006 yılında Antalya'da yapılan Türk Konseyi zirvesinde TTSO'yu kurma görevini kendilerine verdiğini hatırlatarak, "Bunu tam 13 sene sonra icra edebildik. Çok şükür bugün bu projeyi, Nazarbayev'in hayalini, hayata geçirdik." dedi.

Özbekistan ve Türkmenistan ticaret ve sanayi odalarını da aralarında görmek istediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum ki yaptığımız temaslar sonunda bu iki kardeş kuruluşumuz da aramıza katılacak. Zaten imzalamış olduğumuz tüzüğü Türkmen ve Özbek odalarının katılımına açık olacak şekilde hazırladık." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TTSO Sekreteryasının Türkiye'de yer alacağını aktararak, "TOBB olarak ofis ve personel konusunda her türlü desteği sağlamayı taahhüt ettik." dedi.

Musayev, TTSO'nun Türk dünyası ülkeleri arasındaki ticari iş birliğinin güçlenmesine ivme kazandıracağını söyledi. Musuraliyev, TTSO'nun karşılıklı ekonomik etkileşimi genişletmek için imkan sağlayacağına dikkati çekti.

Mırzahmetov da TTSO'nun ilk toplantısının Türkistan kentinde yapılması önerisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

ASKON Genel Başkanı Aydın: Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek

ASKON Genel Başkanı Aydın: Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isabetli buluyoruz

ASELSAN'dan 450 milyon liralık sözleşme

'Beklentimiz ABD ile ikili ticaretin önündeki engellerin kalkması'

'Beklentimiz ABD ile ikili ticaretin önündeki engellerin kalkması'
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı