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Dünya

Türk Kızılaydan Afganistan'a 33 tonluk gıda yardımı

Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden 2 tır gıda yardımı gönderdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.10.2021
Türk Kızılaydan Afganistan'a 33 tonluk gıda yardımı Fotoğraf: Muhammet Nazım Taşcı/AA

İslamabad

Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu tarafından hazırlanan 33 tonluk gıda yardımı, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nda Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu ve Afganistan Kızılay yetkililerince teslim alındı.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'da devam eden ihtiyaçlar sebebiyle bu ülkeye Pakistan üzerinden 2 tır gıda yardımı gönderdiklerini söyledi.

Camilo, söz konusu yardımların Afganistan'daki Türk Kızılay ekiplerince dağıtılacağını ve 16 binin üzerinde kişinin bu yardımlardan faydalanacağını kaydetti.

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