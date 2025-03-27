Türk Kızılay, Kırgızistan'da 750 aileye gıda kuponu dağıttı
Türk Kızılay, "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Kırgızistan'da 750 adet gıda kuponu dağıttı.
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Türk Kızılay, her ramazanda olduğu gibi Kırgızistan'da bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldı.
Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez, AA muhabirine, Kırgızistan genelinde 750 aileye gıda kuponu dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek "Dağıtımda öncelik olarak engelli, bekar anneler ve ihtiyaç sahibi aileler ele alındı." dedi.
Kupon dağıtma sebebinin, insanların ihtiyaçlarına daha hızlı, çeşitli ve istedikleri miktar nispetinde erişebilmelerini sağlamak olduğunu belirten Söylemez, gıda kuponlarını alan aileler alışveriş merkezlerinde gıda alışverişini yaptığını anlattı.
Söylemez, dayanışmanın ve paylaşmanın ön plana çıktığı bu ramazan ayında, Kırgızistan'ın Talas, Narın ve Celalabad şehirlerinde iftar programları tertip ettiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.