Dolar
38.01
Euro
41.23
Altın
3,048.91
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
87,008.00
BIST 100
9,668.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Türk Kızılay, Kırgızistan'da 750 aileye gıda kuponu dağıttı

Türk Kızılay, "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Kırgızistan'da 750 adet gıda kuponu dağıttı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Türk Kızılay, Kırgızistan'da 750 aileye gıda kuponu dağıttı

BİŞKEK

Türk Kızılay, her ramazanda olduğu gibi Kırgızistan'da bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldı.

Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez, AA muhabirine, Kırgızistan genelinde 750 aileye gıda kuponu dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek "Dağıtımda öncelik olarak engelli, bekar anneler ve ihtiyaç sahibi aileler ele alındı." dedi.

Kupon dağıtma sebebinin, insanların ihtiyaçlarına daha hızlı, çeşitli ve istedikleri miktar nispetinde erişebilmelerini sağlamak olduğunu belirten Söylemez, gıda kuponlarını alan aileler alışveriş merkezlerinde gıda alışverişini yaptığını anlattı.

​​​​​​​Söylemez, dayanışmanın ve paylaşmanın ön plana çıktığı bu ramazan ayında, Kırgızistan'ın Talas, Narın ve Celalabad şehirlerinde iftar programları tertip ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
AJet'ten Ramazan Bayramı için 38 ek sefer
Şişli Belediyesinden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama
Bayram tatilinde yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı taşıtlara sınırlama
Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı'na ilişkin video paylaşımı

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Kırgızistan heyetiyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, Kırgızistan heyetiyle bir araya geldi

Türk Kızılay, Kırgızistan'da 750 aileye gıda kuponu dağıttı

Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor

Türk Kızılayın 46'ncı aşevi Nevşehir'de açıldı

Türk Kızılayın 46'ncı aşevi Nevşehir'de açıldı
Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor

Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor
TİKA, Kırgızistan'da 2 bin kişilik iftar verdi

TİKA, Kırgızistan'da 2 bin kişilik iftar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet