BM: Sudan'da yaklaşık iki yıl sonra ilk kez ülke içinde yerinden edilmeler azaldı
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık iki yıldır süren çatışmaların ardından ilk kez ülke içinde yerinden edilmelerin azaldığını bildirdi.
Cenevre
IOM, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sudan'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısı son 3 ayda yüzde 2,4 azaldı. Bu, krizin yaklaşık iki yıl önce patlak vermesinden bu yana ilk düşüşü işaret ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Evlerine geri dönenlerin yeterli barınma, yiyecek, altyapı, eğitim ve diğer temel hizmetleri alamadığı kaydedilen açıklamada, Aralık 2024'ten bu yana 396 bin 738 kişinin El Cezire, Sennar ve Hartum eyaletlerindeki evlerine döndükleri bildirildi.
Açıklamada, "Toplulukların aylarca süren yoğun çatışmalardan sonra evlerini geri almaya ve hayatlarına devam etmeye çalıştıkları temkinli ancak umutlu bir değişimi yansıtıyor." görüşü paylaşıldı.
Artan güvensizlik nedeniyle Kuzey Darfur ve Beyaz Nil eyaletlerinde yerinden edilmelerin arttığı belirtilen açıklamada, "Sudan genelinde artan insani yardıma duyulan ihtiyaç, son derece yüksek olmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.
Açıklamada, Sudan'ın tahmini 11 milyon 301 yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı, çoğunun Hartum, Güney ve Kuzey Darfur'dan olduğu bildirildi.
Yaklaşık 4 milyon Sudanlının komşu ülkelere geçtiği kaydedilen açıklamada, çoğunluğunun Mısır, Güney Sudan ve Çad'a göçtükleri belirtildi.
"30,4 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM'un Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat, birçok kişinin evlerine dönmek istediğini ancak güvenli ve sürdürülebilir dönüş ile entegrasyon için koşulların henüz oluşmadığını belirtti.
Refaat, sağlık hizmetleri, koruma, eğitim ve gıda gibi temel yiyecek ve hizmetlerin kıt olduğunu, bu durumun ailelerin hayatlarını yeniden kurmasını zorlaştırdığını ifade etti.
Sudan'da yaklaşık iki yıldır süren acımasız çatışmanın, büyük acıya neden olduğunun altını çizen Refaat, bu durumun dünyanın en büyük ve en yıkıcı insani krizini tetiklediğini vurguladı.
Refaat, "16 milyon çocuk dahil nüfusun yarısından fazlası olan 30,4 milyondan fazla kişi, insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Uluslararası insani yardım bütçelerindeki son kesintiler, krizi daha da kötüleştiriyor ve acıyı derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.
Sudan'daki savaş
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.
Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi de ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.
Ordu, kara operasyonuyla savunmadan saldırıya geçmişti
Sudan ordusu, Hartum'un batısında yer alan Umdurman bölgesinde kontrolünü pekiştirdikten sonra 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti.
Sudan ordusu Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ilerlemeler kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.