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Dünya

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü kararları' protesto edildi

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde toplayan olağanüstü kararlarının iptali için gösteri düzenledi.

Yosra Ouanes, Gülşen Topçu   | 25.09.2021
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü kararları' protesto edildi

Tunisia

Kent merkezinde toplanan yaklaşık 200 kişi, "Anayasaya dokunmak kırmızı çizgidir", "Halk, anayasanın yeniden işlerlik kazanmasını istiyor", "Darbeye hayır", "Diktatörlüğe hayır, meşruiyetten geri adım atmak yok" sloganları attı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel taleplerinin, meşruiyete ve anayasaya yönelik darbenin sona ermesi ve olağanüstü kararların yürürlükten kaldırılması olduğunu söyledi.

Daha önce Said destekçisi olduğunu ve seçim kampanyasının yürütülmesine katkıda bulunduğunu belirten gösterici, artık Cumhurbaşkanının dediklerine güvenmediklerini dile getirdi.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanına ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

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