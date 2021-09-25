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Dünya

Irak'ta Türkmenler, İsrail ile normalleşmeyi reddetti

Irak'taki Türkmenler, Irak'ın Erbil kentinde bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme içerikli toplantılarına tepki gösterdi.

Ali Makram Ghareeb   | 25.09.2021
Irak'ta Türkmenler, İsrail ile normalleşmeyi reddetti

Bağdat

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından yapılan açıklamada, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme içerikli toplantılarını kesinlikle reddettikleri belirtildi.

Atılan adımın tehlikeli olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu toplantıya katılanların Iraklıların tamamının görüşünü yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantıya ilişkin Irak hükümetinin tutumunun desteklendiği vurgulandı ve bu adımı atanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması istendi.

Erbil’de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

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