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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
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Dünya

Trump'tan 'Obama, Kongrede ifade versin' çağrısı

ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasına ilişkin yaşanan son gelişmelerin ardından Kongreye, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'yı ifade vermeye davet etme çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 14.05.2020
Trump'tan 'Obama, Kongrede ifade versin' çağrısı

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Obama dönemindeki bazı üst düzey yetkililerin, 8 Kasım 2016-31 Ocak 2017'de Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Amerikan istihbarat belgelerinde kimliğinin "açık edilmesi" talebinde bulunduğunun ortaya çıkmasına ilişkin açıklamada bulundu

Trump, açıklamasında, "Ben, Senato ya da Temsilciler Meclisi üyesi olsaydım, ülkemizin tarihinde en büyük siyasi suçu ve skandalı için ifadeye çağıracağım ilk kişi Barack Obama olurdu. O, her şeyi biliyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'e de çağrıda bulunan Trump, "Graham, bunu yap. Artık daha fazla 'Bay iyi adam' yok. Daha fazla konuşmak yok." paylaşımında bulundu.

Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanmasını istediği için müdahale ettiğine ilişkin yürütülen ve 2019'da kapanan Rusya soruşturması, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki ilişkili davanın düşürülmesi bağlamında bir kez daha gündeme geldi.

FBI'ın Flynn'i yalan beyana zorladığına dair belgeler ortaya çıkmıştı

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşündüğü görülmüştü.

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