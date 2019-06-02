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Dünya

Trump'tan 'Meghan Markle' açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Asla Meghan Markle'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar." açıklamasında bulundu.

Kasım İleri   | 02.06.2019
Trump'tan 'Meghan Markle' açıklaması

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a "edepsiz" demediğini iddia etti.

Londra ziyareti öncesinde İngiliz gazetesi The Sun'a verdiği mülakatta Markle'ı "edepsiz" diye nitelemesi tartışmalara neden olan Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Asla Meghan Markle'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar. CNN, New York Times ve diğerleri özür dileyecek mi? Şüpheliyim." ifadesini kullandı.

The Sun gazetesinin Trump'la röportajına dair haberinde, Trump'ın, eski aktris Markle'ın önceden kendisini "bölücü" ve "kadın düşmanı" olarak tanımladığının hatırlatılması üzerine "bundan haberinin olmadığını" söylediği ve Düşes için "Onun edepsiz olduğunu bilmiyordum." dediği belirtilmişti.

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