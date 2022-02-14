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Dünya

ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşımakta olduklarını açıkladı.

Hakan Çopur   | 14.02.2022
ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken ülkedeki Amerikan büyükelçiliğiyle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Blinken, "Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti.


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