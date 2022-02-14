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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede

İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalarda son 3 haftadır düşüş devam ederken, ölüm sayıları halen yüksek seviyelerde bulunuyor.

Şenhan Bolelli   | 14.02.2022
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede

Madrid

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, son 3 günde ülkede 68 bin 706 yeni vaka tespit edildiği, 601 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son 14 gün temel alınarak verilen her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı da 11 Şubat'a göre 200 puan gerileyerek, 1224'e düştü.

İspanya'da mevcut durumda 1525'i yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 710 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Diğer yandan Kovid-19 kısıtlamaları ülke genelinde her hafta yavaş yavaş gevşetiliyor.

Açık alanda maske takma zorunluluğu İspanya genelinde sona ererken, Katalonya'da diskolar ve gece kulüpleri 2 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Ayrıca Galisya bölgesinde restoranlardaki kısıtlamalar kaldırılıp, Balear Adaları'nda da bar ve restoranlarda Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu sona erdi.

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