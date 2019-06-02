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Dünya

Irak'tan 'IKBY tek varil dahi petrol teslim etmedi' açıklaması

Irak Başbakanı Abdulmehdi, "IKBY tek varil petrol (geliri) teslim etmese de bütçede öngörüldüğü gibi (IKBY) memur maaşlarını kesmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 02.06.2019
Irak'tan 'IKBY tek varil dahi petrol teslim etmedi' açıklaması

Bağdat

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Bağdat yönetimine tek varil petrol geliri dahi teslim etmediğini açıkladı.

Abdulmehdi, haftalık basın toplantında yaptığı açıklamada, "IKBY tek varil petrol (geliri) teslim etmese de bütçede öngörüldüğü gibi (IKBY) memur maaşlarını kesmeyeceğiz." dedi.

Ülkede siyasi farklıkların bulunduğunu belirten Abdulmehdi, bunun doğrudan toplumsal bir tehdit kaynağı olarak algılanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Bu yıl Şubat ayında Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, IKBY'nin günlük ihraç ettiği petrolden 250 bin varilin gelirini Bağdat'a teslim edeceğini belirtmişti.

IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini anlatan Gadban, bunun yıl sonuna doğru 550 bin varile ulaşabileceğini kaydetmişti.

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