Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,281.70
BTC/USDT
104,078.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'tan Gazze'de ateşkesin devamının sağlanacağı mesajı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkese uyulması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "iyi bir yönetimle" ateşkesin sürdürülmesini sağlayacaklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Trump'tan Gazze'de ateşkesin devamının sağlanacağı mesajı

Washington

Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda Gazze'deki ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Kendi yönetiminin Gazze'deki ateşkesin devam etmesini nasıl sağlayacağı yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, "Bunu iyi bir yönetimle sağlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görmeli. Kullandığım birincil kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, bu (ateşkes) süreç devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar." dedi.

Ateşkes anlaşmasının devreye girmesiyle esirlerin serbest bırakılacağını kaydeden Trump, "Esirlerin serbest kaldığını çok yakında göreceğiz, bu olsa iyi olur." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa süre önce görüştüğünü aktaran Trump, Netanyahu'ya şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Sadece yapman gerekeni yapmaya devam et. Bu işin (Gazze'deki savaşın) bitmesi gerekiyor. Biz bunun bitmesini istiyoruz ama yapılması gereken her neyse onu yapmaya da devam edin."

Netanyahu ile yakında bir araya geleceğini de belirten Trump, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Berlin'de ikili görüşmeler yaptı
Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasında
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu
Bazı illerde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 1,9 milyar lira ödenek

Benzer haberler

Trump'tan Gazze'de ateşkesin devamının sağlanacağı mesajı

Trump'tan Gazze'de ateşkesin devamının sağlanacağı mesajı

İsrail savaş uçakları, ateşkese saatler kala Gazze'ye "alaycı" ifadeler olan broşürler attı

Kızılhaç'a göre Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması "yeni bir başlangıca" işaret ediyor

Washington'da toplanan binlerce gösterici Trump'ın başkanlığını protesto etti

Washington'da toplanan binlerce gösterici Trump'ın başkanlığını protesto etti
Trump, TikTok'a "yasaya uyması için" 90 günlük uzatma verebileceğini açıkladı

Trump, TikTok'a "yasaya uyması için" 90 günlük uzatma verebileceğini açıkladı
Avusturya’da, Gazze için varılan ateşkes gösteriyle kutlandı

Avusturya’da, Gazze için varılan ateşkes gösteriyle kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet