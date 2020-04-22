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Dünya

Trump'tan ABD donanmasına taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasına, İran savaş gemileri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 22.04.2020
Trump'tan ABD donanmasına taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri

Ankara

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasına, İran savaş gemileri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirdi.

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