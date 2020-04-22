Trump'tan ABD donanmasına taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri
ABD Başkanı Trump, ABD donanmasına, İran savaş gemileri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirdi.
Ankara
ABD Başkanı Trump, ABD donanmasına, İran savaş gemileri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirdi.
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