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Dünya

Trump'ın sosyal medya devlerine karşı 'savaş başlatacağı' iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son günlerinde Twitter'ın hesabının askıya almasını fırsat bilerek, sosyal medya şirketlerine "savaş başlatacağı" öne sürüldü.

Nuri Aydın   | 10.01.2021
Trump'ın sosyal medya devlerine karşı 'savaş başlatacağı' iddia edildi

Ankara

CNN'nin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen danışmanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'ın hesabının kapatılmasını fırsat bilerek Kongre baskınına dair gündemi değiştirmek için bu hafta Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı ciddi adımlar atacağını söyledi.

Danışman, Başkan Trump'ın Twitter'ın girişiminin hem kendisine hem de destekçilerine yönelik saldırı olduğu algısı oluşturacağını ve bu motivasyonla Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleriyle mücadeleye girişeceğini kaydetti.

Trump ve Cumhuriyetçilerin sosyal medya şirketlerinin muhafazakarlara yönelik ön yargılarından yakındığı bilinirken, danışman, "Bu sadece Trump ile ilgili değil ona oy veren 75 milyon Amerikalıya yönelik." ifadesini kullandı.

Trump taraftarları Twitter'ı terk ediyor

Nypost sitesinin haberine göre, hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump'ın taraftarları Twitter'ı terk etmeye başladı.

Trump'ın sosyal medya platformundan çıkarılmasına tepki gösteren Cumhuriyetçiler "Güle Güle Twitter" etiketiyle boykot çağrısı yaptı.

Twitter'da çok sayıda Trump yanlısı, alternatif platform arayışında olduklarını vurgularken, on binlerce kişinin Parler ve Gab gibi sosyal paylaşım sitelerine yöneldiği kaydediliyor.

Trump taraftarlarının akın ettiği Parler'e Apple ve Google'dan ambargo

Apple, Google ve Amazon'un ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'e ambargo uyguladı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Apple ve Google, Trump taraftarlarının Twitter'a alternatif olarak gördüğü Parler'i uygulama mağazasından çıkardı.

Amazon ise Parler'in şirket kurallarını defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle web sunucu hizmetinden men edileceğini duyurdu.

Apple ve Google, yaptıkları açıklamalarda, Parler'i kullanıcılarının yayınlarını yeterince denetlemediği, şiddeti ve suçu teşvik eden çok sayıda kullanıcıya izin verdiği için uygulamanın kaldırıldığını öne sürdü.

Parler'in Üst Yöneticisi (CEO) John Matze, Twitter'ın "Mike Pence'i as" etiketini gündeme taşıdığını hatırlatarak, Apple'ın bunu görmezden geldiğini ve açıkça çifte standart olduğunu aktardı.

ABD basınında ise Parler'e uygulanan ambargo, Trump ve taraftarlarının sesini kısma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.

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