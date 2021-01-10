Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılıyor
logo
Dünya

Tahran'da hava kirliliğinin riskli seviyede olduğu açıklandı

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu belirtildi.

Elaheh Salari,Bilal Güler   | 10.01.2021
Tahran'da hava kirliliğinin riskli seviyede olduğu açıklandı

Ankara

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinden yapılan açıklamada bugün başkentteki hava kirliliğinin kırmızı-riskli seviyede olduğu belirtildi. 

Hava kirliliğinin başkentin bazı bölgelerinde 176 mikrograma çıktığı kaydedilirken, bireylerin akciğerlerine ve dokularına giren 2,5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle özellikle akciğer ve kalp hastaları, yaşlılar ve çocuklara dışarı çıkmama çağrısı yapıldı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, yıllardır başkentteki hava kirliliği sorununu çözmek için bisiklet kullanımını teşvik, tek ve çift plaka uygulaması, yeni metro hatlarının hizmete sokulması, eski araçların trafikten men edilmesi ve fabrikaların şehir dışına çıkarılması gibi birçok proje geliştirdi.

Ancak şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle kış mevsiminde her sene aynı manzaralar yaşanıyor.

Hava kirliliği uyarısı yapılmıştı

İran Meteoroloji Kurumunden dün yapılan açıklamada, ülke genelinde Tahran'ın da aralarında yer aldığı 10 şehir için 14 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek hava kirliliği uyarısında bulunulmuştu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran takviminde yeni yılın ilk günü olan 21 Mart'tan bu yana, Tahran'da hava 15 gün temiz, 182 gün kabul edilebilir-sağlıklı, 90 gün hassas gruplar için sağlıksız, 9 gün tüm gruplar için sağlıksız olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
'İnsan nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyor'
Bakan Varank: 'Virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşıda ay sonuna kadar insan çalışmasına geçmek istiyoruz
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti

Benzer haberler

Tahran'da hava kirliliğinin riskli seviyede olduğu açıklandı

Tahran'da hava kirliliğinin riskli seviyede olduğu açıklandı

İranlı Milletvekili Ferahani: 21 Şubat'a kadar yaptırımlar kaldırılmazsa UAEA müfettişlerini ihraç edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Güvenli yabancı aşı temini hükümetin önceliklerindendir

Uzmanlara göre bu sene İran için 2020'ye kıyasla daha zor geçecek

Uzmanlara göre bu sene İran için 2020'ye kıyasla daha zor geçecek
İran, Basra Körfezi kıyısında inşa edilen yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı

İran, Basra Körfezi kıyısında inşa edilen yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı
Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı

Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı