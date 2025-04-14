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Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Biden ve Zelenskiy'i suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasına, eski Başkan Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin izin verdiğini savunarak, "Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde." ifadesini kullandı.

Hakan Çopur  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Biden ve Zelenskiy'i suçladı

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelenskiy'i suçladı

Trump, açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ben buraya yeni geldim. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve diğer herkes Başkanınıza saygı duydu. Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

Bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Devlet Başkanı Zelenskiy ve sahtekar Joe Biden bu rezaletin başlamasına izin vererek kesinlikle korkunç bir iş yaptılar. Bu savaşın başlamasını engellemenin birçok yolu vardı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde."

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

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