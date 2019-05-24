Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok çalışkan ve güçlü. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı." dedi.

Hakan Çopur   | 24.05.2019
Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Bunu, kendi ülkesinin iyiliği için yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Japonya'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde, İngiltere Başbakanı May'in istifa kararını değerlendirdi.

Trump, May'in kararını, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok çalışkan ve güçlü. Bazı insanların sürpriz olarak gördüğü, bazılarının ise görmediği bir adımı (istifa kararı) atmaya karar verdi. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı. Kendisini severim, zaten iki hafta sonra görüşeceğiz." sözleriyle yorumladı.

İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Trump'tan Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave askere onay

Trump'tan Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave askere onay

Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz başbakan oldu

Trump ve Pelosi arasında 'akıl sağlığı' atışması

İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi

İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi

İngiltere'de Theresa May istifa baskısı altında

İngiltere'de Theresa May istifa baskısı altında
Trump'tan Pelosi'ye 'örtbas' tepkisi

Trump'tan Pelosi'ye 'örtbas' tepkisi