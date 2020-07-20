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Dünya, Koronavirüs

Trump günlük Kovid-19 brifinglerine yeniden başlayacak

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgınıyla ilgili düzenlenen günlük basın toplantılarına yaklaşık 3 ay aranın ardından yeniden başlayacak.

Dildar Baykan   | 20.07.2020
Trump günlük Kovid-19 brifinglerine yeniden başlayacak

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili düzenlenen günlük basın toplantılarına yaklaşık 3 ay aranın ardından yeniden başlayacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve kabinesinden bazı isimler ile yaptığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çin'in Kovid-19'u ilk çıktığında durdurabilecekken durdurmadığını ve virüsün tüm dünyaya yayıldığını belirten Trump, "Çin hiçbir şekilde şeffaf davranmadı." ifadesini kullandı.

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğünü aktaran Trump, bu ülkeler ve diğer ortakları ile Kovid-19 konusunda birlikte çalıştıklarının altını çizdi.

ABD'nin, vaka ve ölüm sayısı ile salgında en öne çıkan ülke olduğunu belirten Trump, "Ama Meksika, Brezilya'ya, Avrupa'daki birçok ülkeye ve Rusya'ya bakın. Rusya da çok fazla sorun yaşıyor. Yaşananlar korkunç ama bu tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun. Biz birçok ülkeye virüs ile mücadelede yardım ediyoruz ancak insanlardan bu sorunun nedeninin Çin olduğunu anlamalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Uzun süredir yapmadığı Kovid-19 brifinglerinin televizyon tarihinde en iyi reyting alan programlar olduğunu savunan Trump, "Florida ve Teksas gibi eyaletlerde virüs vakaları artışta. Bunun gibi birkaç yer daha var. Bu nedenle de brifingleri yeniden başlatacağız. Yarın öğleden sonra 5'te ilkini yapabiliriz." dedi.

Portland'daki şiddet olaylarına da dikkati çeken Trump, "Portland tamamen kontrolden çıktı. Demokratlar ve Liberaller bu kenti yönetirken ne yaptıklarını dahi bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle ülkede ciddi önlemler almaya başlamış ve bu tarihten itibaren hemen hemen her gün bilim insanlarını da yanına alarak Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda brifingler düzenlemişti.

Trump, 23 Nisan'daki basın toplantısında, Kovid-19'a karşı, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." önerisinde bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından tartışmaların odağı haline gelen Trump, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantıları düzenlemeyi bırakmış, zaman zaman önemli gelişmeleri duyurmak üzere nadiren basın toplantısı düzenlemişti. 

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