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Dünya

BM: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi felaket olur

Birleşmiş Milletler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 20.07.2020
BM: Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi felaket olur Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan'a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, "İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur." dedi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.

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