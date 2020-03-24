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Dünya

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kovid-19'u görüştü

Güney Kore Başkanlık Ofisi, söz konusu görüşmede Trump'ın Güney Kore'den Kovid-19 ile mücadele için "medikal kit" talep ettiğini bildirdi.

Dildar Baykan   | 24.03.2020
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kovid-19'u görüştü

Washington

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in bugün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Trump ve Moon, görüşmede ülkelerinin Kovid-19 pandemisi ile mücadele çabalarını ele aldı." ifadesini kullandı.

Görüşmede Trump'ın insanların hayatını kurtarmak ve ekonomik büyümeyi eski haline getirmek için hükümetinin tüm imkanlarını kullanacağı ve global liderler ile çalışacağını vurguladığı aktarıldı.

Trump, Güney Kore'den "medikal kit" talep etti

Öte yandan Güney Kore Başkanlık Ofisinden söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan yazılan açıklamada, Trump'ın Güney Kore'den Kovid-19 ile mücadele için "medikal kit" talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, Trump'ın ne tür bir kit talep ettiği açıkça belirtilmezken, ABD'li uzmanlar bunların büyük ihtimalle virüsü tespit etmede kullanılan test kitleri olduğunu kaydediyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıkmıştı.

ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü de ABD'nin, Kovid-19 salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.


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