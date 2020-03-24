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Dünya

İsrail ablukası Gazze'de koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yıllardır uyguladığı abluka nedeniyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli tıbbi teçhizatın temin edilemediğini bildirdi.

Halime Afra Aksoy   | 24.03.2020
İsrail ablukası Gazze'de koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratıyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 13 yıldan uzun süredir abluka uyguladığı bölgede koronavirüsle mücadelede sağlık alanında karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi verdi. 

Kudra, koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde, laboratuvarlardaki malzemelerin kısıtlı olmasının yanı sıra temel ilaçların yüzde 39'unun, tıbbi teçhizatın yüzde 23'ünün, kan stoklarının yüzde 60'ının eksik olduğunu söyledi.

Filistinlilerin hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Kudra, İsrail'in bölgedeki sağlık ve insani hizmet veren mekanizmaları sistematik olarak zayıflatmasının, Gazze'yi koronavirüsle mücadele konusunda tehlikeli bir kavşağa yönelttiğini aktardı.

Kudra, Birleşmiş Milletler'in tüm ilgili kurum ve kuruluşlarına "Gazze'deki ablukanın kaldırılmasının yanı sıra koronavirüsle mücadele için solunum cihazı, ilaç, tıbbi malzemeler, laboratuvar ekipmanları" gibi acil ihtiyaçların karşılanması çağrısını yineledi.

Filistin'de son verilere göre 2'si Gazze Şeridi'nde olmak üzere toplam vaka sayısı 60 olarak açıklandı.

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