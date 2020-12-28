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Dünya, Koronavirüs

Trump 900 milyar dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Trump tarafından imzalanan Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketi kapsamında, yıllık geliri 2019'da 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak.

Betül Yürük   | 28.12.2020
Trump 900 milyar dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzaladı.

ABD medyası, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın ABD Kongresi'nin onayladığı 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

Trump'ın mevcut paketi imzalamaması başta ABD başkanlığına seçilen Joe Biden olmak üzere çok sayıda kişiden tepki toplamıştı.

Yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak

Ekonomik tasarının imzalanmasının ardından 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak.

Yardım paketi ile ayrıca haftalık 300 dolar işsizlik maaşları ödenmeye devam edecek, kirasını ödeyemeyenler Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilemeyecek, küçük işyerleri, hava yolu şirketleri ve çiftçiler desteklenecek.

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