Euro
8.91
Dolar
7.26
BIST 100
1,517.48
Altın
1,917.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.01.2021
Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Tokyo, Kanagawa, Çiba ve Saitama eyaletlerinde OHAL şartlarının uygulanacağını söyledi.

Suga, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamanın 7 Şubat’a dek süreceğini belirterek 4 eyalet valilerine tedbirleri artırmaları çağrısı yaptı.

Salgının başlangıcından beri ilk kez dün Japonya geneli günlük vaka sayısı 6 bini, Tokyo’da ise ilk kez bugün 2 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı
Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Abdi İbrahim Kovid-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı

Benzer haberler

Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi

Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti

Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: Kovid-19 altyapılara darbe vurdu

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: Kovid-19 altyapılara darbe vurdu
Evinin salonunda hayat verdiği kolan dokumacılığı pandemi döneminde ek geliri oldu

Evinin salonunda hayat verdiği kolan dokumacılığı pandemi döneminde ek geliri oldu
Kovid-19 salgınında en erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor

Kovid-19 salgınında en erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor