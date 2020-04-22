Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
logo
Dünya

TİKA'dan Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelede destek

TİKA, Gürcistan'da Abhazya'dan yerinden edilmişlere 15 bin maske ve 30 bin ekmek dağıtmaya başladı.

Davit Kachkachishvili   | 22.04.2020
TİKA'dan Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelede destek Fotoğraf: Davit Kachkachishvili / AA

Tiflis


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başkent Tiflis’e yakın, Abhazya göçmenlerinin topluca yaşadığı Vaziani kasabasında TİKA tarafından daha önce açılan ayakkabı ve dikiş atölyesi ile TİKA'nın burada yeni kurduğu ekmek fırınında üretim başladı. 

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan'ın Abhazya Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Ruslan Abaşidze, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ile diğer yetkililer dikiş atölyesi ile fırında maske ve ekmek üretimiyle ilgili inceleme yaptı.

Abaşidze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'daki göçmenlere yardım etmek amacıyla çeşitli sosyal projeleri gerçekleştirdiğini, Vaziani'de üretilecek maske ve ekmeklerin Kovid-19'la mücadele döneminde göçmenlere ücretsiz dağıtılacağını belirtti. Abaşidze, "Türkiye hükümetinin, TİKA'nın yardımlarıyla salgın döneminde bu tür faaliyetler gerçekleştirilmesi son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yazgan ise TİKA'nın Vaziani'deki dikiş atölyesi ile emek fırınının değerinin, Kovid-19'a karşı verilen mücadele sırasında daha da arttığını vurguladı.

Yazgan, salgın nedeni ile ülke genelinde uygulanan yasaklamalardan dolayı zor durumda olanlara yardım etmek için toplam 15 bin olmak üzere günde 500 maskenin dikileceği bilgisini paylaştı.

Demirdağ da TİKA Tiflis Program Koordinatörlüğü olarak Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarıyla Tiflis ile diğer bölgelerde ekmek ve maskelerin ücretsiz dağıtımının başladığını, diğer yandan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamarı 28 gün daha uzatıldı
İsrail, Gazze’den gelen örneklere Kovid-19 testini durdurdu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğiz

Benzer haberler

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 145 kişi öldü

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı
Kovid-19 nedeniyle Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si çalışmayı durdurdu

Kovid-19 nedeniyle Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si çalışmayı durdurdu
TİKA'dan Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelede destek

TİKA'dan Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelede destek